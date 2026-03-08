Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ συναντιούνται αύριο (08/03, 21:00, CosmoteSport1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για ένα ακόμη ντέρμπι της Stoiximan Super League. Οι Πειραιώτες θέλουν να δώσουν απάντηση μετά τις δύο φετινές νίκες του ΠΑΟΚ: 2-1 στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και 2-0 στο Καραϊσκάκης για το Κύπελλο.

Φέτος 2-0 για τον ΠΑΟΚ στις προηγούμενες αναμετρήσεις

Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει φέτος ότι μπορεί να κερδίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης», με το «διπλό» για το Κύπελλο να φέρνει τους Θεσσαλονικείς με άλλο αέρα στο Φαληρικό στάδιο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει την πρώτη του νίκη φέτος απέναντι στον δικέφαλο του Βορρά, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα του για να ξαναπάρει τον έλεγχο των μεταξύ τους αναμετρήσεων.

Η βαθμολογία πριν το ντέρμπι

Στην κορυφή της Stoiximan Super League βρίσκεται η ΑΕΚ με 56 βαθμούς, ενώ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με 53 πόντους, κάνοντας το αυριανό ντέρμπι ακόμη πιο κρίσιμο για την τελική κατάταξη.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 στο «Γ.Καραϊσκάκης» και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από CosmoteSport1.