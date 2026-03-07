Ο Άρης έφτασε σε σημείο να μην κερδίζει ούτε με δύο κερδισμένα πέναλτι, με αποτέλεσμα να μείνει στο 0-0 με τον Ατρόμητο το απόγευμα του Σαββάτου.

Δεν είναι κάτι που βλέπεις κάθε μέρα στο ποδόσφαιρο. Είναι κάτι όμως που συμβαίνει για δεύτερη φορά στους «κιτρινόμαυρους» παρόντος… του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ηταν 26 Ιανουαρίου του 2022 όταν ο Αρης αποκλειόταν από το Κύπελλο, ζώντας ένα απίστευτο κάζο στη Λαμία από την ομώνυμη ομάδα.

Οι Φθιωτοί είχαν κερδίσει με 1-0 στην παράταση, μετά το 0-0 του «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον Μιχάλη Γρηγορίου στον πάγκο τους! Σε εκείνο το ματς ο Άρης είχε χάσει πάλι δύο πέναλτι, αρχικά με τον Καμαρά στο 16′. Ο Τζανετόπουλος στο 118′ έκανε το 1-0 και στο 124′ ο Μπρούνο Γκάμα δεν νίκησε από τα έντεκα βήματα τον Σαράνοφ για να στείλει το ματς στην παράταση!

Τέσσερα χρόνια μετά, η ιστορία επαναλαμβάνεται… στο περίπου, με τον Γρηγορίου να βρίσκεται στην άλλη πλευρά και συγκεκριμένα στον πάγκο του Άρη.