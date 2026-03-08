Δεύτερη σερί ήττα ο Παναθηναϊκός AKTOR και τρίτη σε τέσσερις αγώνες στη Stoiximan GBL, αυτή τη φορά από τον Ηρακλή, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να το δικό του μήνυμα με ανάρτηση στα social media.

«Υποσημείωση στον εαυτό μου: Όταν είσαι θυμωμένος, να μη λες τίποτα και να μη κάνεις τίποτα», έγραψε ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, ενώ συμπλήρωσε: «Όταν μου τα έλεγες, πετούσα χαρταετό».

Το παραπάνω είναι ένα από τα πυθαγόρεια παραγγέλματα, σύντομες ηθικές συμβουλές που δίδασκε ο Πυθαγόρας στους μαθητές του.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου