Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας λοιπόν και σχεδόν όλες οι celebrities ανεβάσανε κάποιο σχετικό post ή βίντεο για να γιορτάσουν την συγκεκριμένη ημέρα αλλά και για να περάσουν ένα μήνυμα.

Η συνεργασία όμως που δεν περίμενε κανείς; Ελένη Φουρέιρα – Δούκισσα Νομικού. Το πρωί της Κυριακής αναρτήσανε μαζί βίντεο και φωτογραφίες πιο όμορφες από ποτέ με απλό look αλλά επιβλητικό, υπό την επιμέλεια στο μακιγιάζ του Παντελή Τουτουτζή, ο οποίος βάφει και τις 2 και υποθέτουμε πως είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της συνεργασίας.

Με τόπλες φωτογραφίες, με τζιν και λευκό t-shirt αλλά και με total black looks πόζαραν με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας για το brand της Δούκισσας λέγοντας:

Every Shade , every voice, every woman.

33,7 χιλιάδες likes σε 10 ώρες. Μάλλον ο κόσμος το ήθελε αυτό το collab. Και δικαίως!

