Μπορεί να μας κάνει εντύπωση που πλέον έχουμε περισσότερα Χριστουγεννιάτικα Πάρκα στην Αθήνα από Luna Park, να μας προκαλεί εντύπωση που ο κόσμος τα κάνει viral στο TikTok και όμως, είναι ίσως από τα πιο ευχάριστα πράγματα των τελευταίων χρόνων, γιατί επιτέλους βλέπουμε όλο τον κόσμο να μπορεί να διασκεδάσει.

Και εκεί που τα 2χίλιαρα στα νυχτερινά κέντρα πάνε σύννεφο και ο κόσμος για να πάει μπουζούκια θέλει ένα νεφρό, πλέον βλέπουμε και τις δωρεάν συναυλίες.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς λοιπόν στο Πεδίο του Άρεως με την Ελένη Φουρέιρα, μαζί με τον Zaf και τον Dj Bobito, ταυτόχρονα στο Πάρκο Τρίτση με την Κλαυδία και τους Playmen, και τι άλλο σας έχω; Και μια εναλλακτική επιλογή, πιο jazz, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Που είναι η Πλατεία Συντάγματος; Kανείς δεν ξέρει. Προς το παρόν σιωπή και μας κάνει και εντύπωση, καθώς ούτε φαντασμαγορική φωταγώγηση με συναυλία είδαμε.

Λέτε φέτος να μην έχουμε το beef Πεδίο του Άρεως – Πλατεία Συντάγματος;

Προφανώς και αστειεύομαι. Σημασία έχει η πρόσβαση στη μουσική για όλους και όλες. Και ο κόσμος να έχει επιλογές.

Εσείς, τι θα επιλέξετε λοιπόν;