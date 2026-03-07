Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι «ο πόλεμος κατά του Ιράν θα συνεχιστεί αμείωτος και χωρίς συμβιβασμούς».

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το Ισραήλ διαθέτει «ένα οργανωμένο σχέδιο με πολλές εκπλήξεις» για την επόμενη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, με στόχο, όπως είπε, «να αποσταθεροποιήσει το καθεστώς, ώστε να καταστεί δυνατή η αλλαγή».

Απευθυνόμενος στα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), προειδοποίησε: «Και εσείς είστε στο στόχαστρό μας. Όποιος καταθέσει τα όπλα, δεν θα πάθει κακό. Όποιος δεν το κάνει, το αίμα του θα είναι στο κεφάλι του».

Μιλώντας προς τον ιρανικό λαό, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «η στιγμή της αλήθειας πλησιάζει». Τόνισε πως το Ισραήλ «δεν προσπαθεί να διχάσει το Ιράν, αλλά να το απελευθερώσει».

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «τελικά, εξαρτάται από εσάς να απελευθερώσετε το Ιράν», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αυτό θα οδηγήσει σε ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ και τη συνεργασία ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Νετανιάχου αποκάλυψε ότι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, του είπε κατά τη συνάντησή τους τον Δεκέμβριο: «Μπίμπι, πρέπει να σταματήσουμε το Ιράν με κάθε κόστος από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Ευχαρίστησε τον Τραμπ για την «ιστορική ηγεσία» του και για τη «συμφωνία ΗΠΑ–Ισραήλ που είναι ισχυρότερη από ποτέ».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το Ισραήλ «στέκεται στο πλευρό των χωρών που έχουν δεχθεί επίθεση από το Ιράν» και υποστήριξε πως «πολλά έθνη στρέφονται προς το Ισραήλ ζητώντας συνεργασία».

Επικρίσεις προς ΟΗΕ και Δύση

Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για «σιωπή ενώ οι Ιρανοί σφαγιάζονταν» και επέκρινε ηγέτες της Δύσης για «αδυναμία και νωθρότητα» στην εγκατάλειψη του ιρανικού λαού.

Αναφερόμενος στον ύπατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, είπε ρητορικά: «Όταν ο αείμνηστος Αλί Χαμενεΐ σφαγίαζε Ιρανούς, πού ήταν ο ΟΗΕ; Πού ήταν οι πολλές χώρες της Δύσης;»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «πολλές χώρες βλέπουν σήμερα ξεκάθαρα σε ποιον μπορούν να βασιστούν», προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ είναι φάρος ισχύος και ελπίδας».

Προειδοποιήσεις προς τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ

Ο Νετανιάχου απηύθυνε επίσης προειδοποίηση προς την κυβέρνηση του Λιβάνου, λέγοντας: «Είναι δική σας ευθύνη να εφαρμόσετε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024. Είναι δική σας ευθύνη να αφοπλίσετε τη Χεζμπολάχ».

Προειδοποίησε ότι, αν η κυβέρνηση του Λιβάνου δεν το πράξει, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ θα επιφέρουν καταστροφή στη χώρα. «Ήρθε η ώρα και εσείς να πάρετε τη μοίρα σας στα χέρια σας», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το Ισραήλ «θα κάνει ό,τι είναι αναγκαίο για να προστατεύσει τις πόλεις και τους πολίτες του».