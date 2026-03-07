Η τέταρτη σεζόν του Ted Lasso κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η Apple TV, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο που αποκαλύπτει στοιχεία της νέας πλοκής.

Η επιτυχημένη σειρά του Apple TV επιστρέφει το καλοκαίρι, με την πλατφόρμα να δημοσιεύει στο X (πρώην Twitter) ένα μικρό απόσπασμα από τον νέο κύκλο επεισοδίων.

Στο βίντεο, ο Coach Beard εμφανίζεται να διαβάζει το βιβλίο SoccerWomen της Gemma Clarke, μια επιλογή που, σύμφωνα με την Apple, υποδηλώνει τη νέα κατεύθυνση που θα πάρει η ιστορία στη σεζόν 4.

Αντί να επιστρέψουν στην ανδρική ομάδα της FC Richmond, ο Ted Lasso και ο Coach Beard αναλαμβάνουν αυτή τη φορά την καθοδήγηση μιας νεοσύστατης γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου.

Στη νέα σεζόν επιστρέφουν οι βασικοί χαρακτήρες: ο Τεντ Λάσο (Τζέισον Σουντέικις), η Ρεμπέκα (Χάνα Γουάντινγκχαμ), ο Coach Beard (Μπρένταν Χαντ), η Κίλι (Τζούνο Τεμπλ), ο Ρόι (Μπρετ Γκόλντσταϊν) και ο Λέσλι (Τζέρεμι Σουίφτ). Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, που υποδύεται τον Ρόι Κεντ, ανανεώθηκε και εμφανίζεται στις πρώτες επίσημες εικόνες από τα γυρίσματα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της Apple, «ο Ted επιστρέφει στο Ρίτσμοντ, αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: να προπονήσει μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της δεύτερης κατηγορίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, ο Ted και η ομάδα μαθαίνουν να ρισκάρουν και να τολμούν βήματα που ποτέ δεν φαντάζονταν».

Περισσότερες λεπτομέρειες για την τέταρτη σεζόν, συμπεριλαμβανομένης της ακριβούς ημερομηνίας πρεμιέρας, αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά.