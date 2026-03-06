Η αστυνομία του Όστιν στο Τέξας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις κάμερες που φορούσαν οι αστυνομικοί, καταγράφοντας την ανταλλαγή πυρών με τον Ντιάγκα Ντιαγκνέ, τον 53χρονο που σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι έξω από μπαρ.

Στα πλάνα φαίνονται οι δραματικές στιγμές πριν πέσει νεκρός ο 53χρονος μετανάστης από τη Σενεγάλη. Ο δράστης φορούσε φούτερ με την επιγραφή «Property of Allah» και μπλουζάκι με τη σημαία του Ιράν, όταν άνοιξε πυρ εναντίον θαμώνων έξω από το μπαρ στο Όστιν.

Austin police release body-cam footage of officers engaging mass shooting suspect Ndiaga Diagne in downtown gunfight before neutralizing him. The footage shows the tactical response that ended the threat in the city’s central district. pic.twitter.com/hj6K5LrNQa — Intel Vault (@TheIntelVault) March 6, 2026

Σε ένα από τα βίντεο, αστυνομικός με το όπλο στο χέρι ακούγεται να φωνάζει «Πού είναι; Πού είναι;» ενώ πυροβολεί περίπου δώδεκα φορές προς τον Ντιαγκνέ, που στεκόταν οπλισμένος σε μια γωνία. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο αστυνομικός πλησιάζει τον 53χρονο, ο οποίος έχει πέσει στο πεζοδρόμιο μπροστά από το μπαρ, φωνάζοντας «Πυροβολισμοί! Πυροβολισμοί! Ο ύποπτος είναι νεκρός» και στη συνέχεια «Σταμάτα να κινείσαι».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας του Όστιν

Σε συνέντευξη Τύπου, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν Λίζα Ντέιβις, χαρακτήρισε το βίντεο «συγκλονιστικό» και αποκάλυψε ότι πολλοί αστυνομικοί «έκλαιγαν» βλέποντάς το στο γραφείο τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ντιαγκνέ σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε άλλα δεκαέξι – τα περισσότερα έξω από το μπαρ, το οποίο διαθέτει μεγάλη βεράντα. Δύο εκ των τραυματιών παραμένουν στο νοσοκομείο, με έναν να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τέλος, από τα πυρά του 53χρονου Σενεγαλέζου έχασαν τη ζωή τους η 21χρονη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Τέξας Σαβίθα Σαν, ο 19χρονος φοιτητής του Texas Tech, Ράιντερ Χάρινγκτον, και ο 30χρονος αθλητής του ΜΜΑ, Χόρχε Πέντερσον, από τη Μινεσότα.