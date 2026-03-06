Τη στιγμή του βομβαρδισμού ενός σχολείου αρρένων στην πόλη Καζβίν στο βόρειο Ιράν, την πρώτη μέρα της κοινής αεροπορικής επιδρομής ΗΠΑ και Ισραήλ, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό.

Δείτε το βίντεο: