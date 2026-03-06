Για δύο μήνες, η Σκόπελος και η Ελλάδα θα προβάλλονται «στον αέρα» μέσα από τις διεθνείς πτήσεις της αεροπορικής εταιρείας Aurigny Flights. Το νησί του Mamma Mia πρωταγωνιστεί σε τετρασέλιδο αφιέρωμα του περιοδικού En Voyage, το οποίο διαβάζεται από περίπου 600.000 επιβάτες σε δρομολόγια προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το εκτενές ταξιδιωτικό άρθρο, που δημιουργήθηκε έπειτα από δημοσιογραφική αποστολή με πρωτοβουλία του Δήμου Σκοπέλου, «το καταπράσινο νησί των Βορείων Σποράδων έχει τα τελευταία χρόνια κατακτήσει τη διεθνή προσοχή, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες στο Αιγαίο».

Το αφιέρωμα επισημαίνει ότι, πέρα από τη φήμη του μέσα από τον κινηματογράφο, η πραγματική δύναμη της Σκοπέλου βρίσκεται στην απαράμιλλη φυσική της ομορφιά, την αρχιτεκτονική ταυτότητα και την ατμόσφαιρα γαλήνης που την χαρακτηρίζει. Ξεχωρίζει για τα λευκά παραδοσιακά σπίτια με κεραμοσκεπές, τα στενά καλντερίμια και τις ανθισμένες αυλές, που αποπνέουν νησιωτική κομψότητα.

Η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού είναι διάχυτη σε κάθε γωνιά, με δεκάδες εκκλησίες και μοναστήρια να μαρτυρούν τη βαθιά πνευματική του παράδοση. Από οργανωμένες ακτές έως απομονωμένους κολπίσκους, η Σκόπελος προσφέρει επιλογές για κάθε επισκέπτη, συνδυάζοντας πράσινο και γαλάζιο σε ένα σκηνικό ιδανικό για ξεκούραση και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη γαστρονομία, με το περιοδικό να σημειώνει πως οι τοπικές συνταγές, βασισμένες σε φρέσκα προϊόντα και θαλασσινά, προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις, με τη φημισμένη Σκοπελίτικη τυρόπιτα να ξεχωρίζει.

Όπως καταλήγει το En Voyage, «με ήπια τουριστική ανάπτυξη και ποιοτικές υποδομές φιλοξενίας, η Σκόπελος προσφέρει μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία. Ένα νησί της Ευρώπης που, ακόμη και “χωρίς το soundtrack του Mamma Mia”, αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε κάθε επισκέπτη».

Αναφερόμενη στις προοπτικές της νέας τουριστικής περιόδου, η πρόεδρος Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Σκοπέλου, Εύα Καραμεσίνη, δήλωσε πως «στόχος μας είναι η εξωστρέφεια χωρίς όμως να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα και την τοπική μας ταυτότητα. Η Σκόπελος είναι μαγνήτης για ταξιδιώτες της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα επιστρέψουν ξανά γιατί νοιώθουν το νησί, σπίτι τους. Για την ανάδειξη της ιδιαίτερης αυτής σχέσης, υλοποιούνται στοχευμένες δράσεις στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές».