Το Πάσχα στην Ελλάδα είναι συνώνυμο της παράδοσης, των τοπικών εθίμων και της ζεστασιάς των μικρών κοινοτήτων.

Αν θέλετε να ζήσετε ένα αυθεντικό, παραδοσιακό Πάσχα κοντά στην Αθήνα ή άλλες μεγάλες πόλεις, οι παρακάτω προορισμοί είναι ιδανικοί:

Αίγινα – Το νησί είναι γνωστό για την παραδοσιακή Ανάσταση και τα βαμμένα αυγά, ενώ οι τοπικές ταβέρνες σερβίρουν τσουρέκι και αρνί ψητό σε παραδοσιακό περιβάλλον.

2. Μονεμβασιά – Η καστροπολιτεία ζωντανεύει με θρησκευτικές τελετές και βυζαντινή ατμόσφαιρα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία Πάσχα.

3. Μετέωρα – Οι μοναχοί στα μοναστήρια γιορτάζουν την Ανάσταση με ιδιαίτερη κατάνυξη, ενώ το τοπίο με τους βράχους δημιουργεί μαγευτική ατμόσφαιρα.

4. Ναύπλιο – Ο ιστορικός αυτός προορισμός προσφέρει συνδυασμό παραδοσιακής ατμόσφαιρας και όμορφων πασχαλινών εκδηλώσεων στην παλιά πόλη.

5. Καλάβρυτα – Οι τοπικές γιορτές είναι έντονες, με αρνί στη σούβλα και παραδοσιακά έθιμα που κρατούν ζωντανή την ελληνική παράδοση.

+1. Αράχωβα – Ένα χειμερινό χωριό που συνεχίζει να γιορτάζει με παραδοσιακά τραγούδια, χορούς και εκκλησιαστικές τελετές, ιδανικό για όσους θέλουν και λίγη ορεινή δροσιά.

Κάθε προορισμός προσφέρει την ευκαιρία να ζήσετε τα ελληνικά πασχαλινά έθιμα αυθεντικά, συνδυάζοντας θρησκευτική κατάνυξη, παραδοσιακή κουζίνα και μοναδικά τοπία.