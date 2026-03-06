Όπως ανακόνωσε ο Υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα θα συνδράμει στη θωράκιση της Βουλγαρίας με συστήματα αντιβαλλιστικής προστασίας έναντι πιθανών απειλών από το Ιράν.

Συγκεκριμένα ο Νίκος Δένδιας αναφέρει: «Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».

