Όπως ανακόνωσε ο Υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας, η Ελλάδα θα συνδράμει στη θωράκιση της Βουλγαρίας με συστήματα αντιβαλλιστικής προστασίας έναντι πιθανών απειλών από το Ιράν.
Συγκεκριμένα ο Νίκος Δένδιας αναφέρει: «Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν».
Συνομίλησα εκ νέου με τον Βούλγαρο ομόλογό μου κ. Atanas Zapryanov και τον ενημέρωσα ότι η Ελλάδα θα παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για την αντιβαλλιστική προστασία της Βουλγαρίας από το Ιράν.#Greece #Bulgaria pic.twitter.com/3SLkhp3TTV
— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2026
- Αναφορές ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ
- Τέξας: Συγκλονιστικό βίντεο από την ανταλλαγή πυρών με τον 53χρονο που φορούσε μπλούζα του Ιράν – Τρεις νεκροί, 16 τραυματίες
- ΕΟΠΥΥ: Το «κρυφό» 100άρι που δικαιούστε για γυαλιά οράσεως – Η διαδικασία εξπρές για την αποζημίωση