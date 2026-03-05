Η εθνική ομάδα γυναικών του Ιράν βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Ασίας, μετά την αλλαγή στη στάση των παικτριών κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Στην πρεμιέρα απέναντι στη Νότια Κορέα, οι Ιρανές παρέμειναν ακίνητες και σιωπηλές, μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως διαμαρτυρία ή πένθος για τις πρόσφατες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στη χώρα τους.

Τρεις ημέρες αργότερα, στον αγώνα με την Αυστραλία, οι παίκτριες όχι μόνο τραγούδησαν κανονικά τον ύμνο, αλλά υιοθέτησαν και στρατιωτικό χαιρετισμό, προκαλώντας αντιδράσεις και χαρακτηριζόμενες από διαδηλωτές ως «όμηροι του καθεστώτος».

Η προπονήτρια Μαριζιέ Τζαφαρί ανέφερε ότι το μυαλό των παικτριών βρίσκεται στις οικογένειές τους, με την επικοινωνία να είναι δύσκολη λόγω των συνθηκών στο Ιράν, και επισήμανε ότι η πλήρης συγκέντρωση στη διοργάνωση είναι δύσκολη υπό αυτές τις συνθήκες.

Παρά ταύτα, η συμμετοχή τους στο Κύπελλο Ασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται για την πρώτη τους παρουσία μετά από τέσσερα χρόνια και αποτελεί σύμβολο των περιορισμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο Ιράν.