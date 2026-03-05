Μεγάλη ένταση σημειώθηκε σε αγώνα μπάσκετ γυναικών ανάμεσα στη Σάουθ Αλαμπάμα και την Κόσταλ Καρολάινα, όταν το παιχνίδι ξέφυγε από κάθε έλεγχο και μετατράπηκε σε γενικευμένη σύρραξη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης, με τη Σάουθ Αλαμπάμα να προηγείται 80-70. Αρχικά υπήρξε έντονος λεκτικός διαπληκτισμός μεταξύ παικτριών, με έναν διαιτητή να διακόπτει το παιχνίδι για να ηρεμήσει την κατάσταση.

Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε όταν μία παίκτρια επιτέθηκε σε αντίπαλό της, γεγονός που προκάλεσε γενικευμένο καβγά. Παίκτριες και άνθρωποι από τους πάγκους των δύο ομάδων μπήκαν στο παρκέ προσπαθώντας να χωρίσουν τις εμπλεκόμενες.

Μέσα στο χάος που ακολούθησε, μία διαιτητής δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο και έπεσε στο παρκέ χάνοντας προσωρινά τις αισθήσεις της, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει για βοήθεια. Μετά το περιστατικό, οι διαιτητές απέβαλαν συνολικά οκτώ παίκτριες, επτά από την Κόσταλ Καρολάινα και μία από τη Σάουθ Αλαμπάμα.