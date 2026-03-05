Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 2 έως 4 εβδομάδες, λόγω προβλήματος στον τένοντα του γονάτου του, σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό τις τελευταίες ημέρες και η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμάται όσο προχωρά η αποθεραπεία του.

Εξαιτίας του προβλήματος, υπάρχει πιθανότητα ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας να απουσιάσει από τα δύο προσεχή φιλικά παιχνίδια της ομάδας του, απέναντι στο Μεξικό στις 29 Μαρτίου και στις ΗΠΑ την 1η Απριλίου.

Τη φετινή σεζόν ο Ρονάλντο έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Αλ Νασρ, καταγράφοντας 22 γκολ και 4 ασίστ σε 26 συμμετοχές, ενώ παραμένει ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Πορτογαλίας με 143 τέρματα σε 226 αγώνες.