Εξελίξεις προέκυψαν στη Μονακό, καθώς η γαλλική ομάδα ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ζοάν Μακουντού από το ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη.

Μετά την περσινή επιτυχημένη πορεία, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague, η Μονακό ξεκίνησε τη φετινή σεζόν με μεγάλες φιλοδοξίες για διάκριση στη διοργάνωση. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως είχαν υπολογίσει οι άνθρωποι του συλλόγου.

Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν εμφανιστεί επηρεάζουν την κατάσταση στην ομάδα, η οποία από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας πλέον δίνει μάχη για να παραμείνει μέσα στην πρώτη δεκάδα και στη ζώνη που οδηγεί στα play-in.

L’AS Monaco Basket et Yoan Makoundou ont décidé d’un commun accord de résilier le contrat du joueur. L’ensemble du club souhaite à Yoan le meilleur pour la suite de sa carrière 👏#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/uu1veqx1FV — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 5, 2026

«Η Μονακό και ο Γιοάν Μακουντού συμφώνησαν αμοιβαία να λύσουν το συμβόλαιο του παίκτη. Όλος ο σύλλογος εύχεται στον Γιοάν τα καλύτερα για το υπόλοιπο της καριέρας του»

Ο Μακουντού κατέγραψε φέτος μόλις πέντε συμμετοχές στην Euroleague, έχοντας κατά μέσο όρο 6,2 πόντους και 1,8 ριμπάουντ. Στην καριέρα του έχει αγωνιστεί αρχικά στη Σολέ, πριν μετακινηθεί στη Μονακό το 2022. Στο διάστημα που ανήκε στους Μονεγάσκους παραχωρήθηκε ως δανεικός τόσο στην Μπουντούτσνοστ όσο και στην Τουρκ Τέλεκομ, ομάδα με την οποία πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις.