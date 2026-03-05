Με εξαιρετική εμφάνιση στους προκριματικούς, ο Λευτέρης Πετρούνιας πήρε την πρόκριση για τον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Μπακού.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του συγκεντρώνοντας 14.466 βαθμούς, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση ανάμεσα στους 22 αθλητές που συμμετείχαν στη διαδικασία των προκριματικών.

Πίσω από τον Πετρούνια βρέθηκαν ο Ιάπωνας Κανέτα και ο Ρώσος Ζάικα, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη τριάδα της κατάταξης.

Ο τελικός των κρίκων είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου, όπου ο Έλληνας πρωταθλητής θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο.

Αναλυτικά η οκτάδα που προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1) Πετρούνιας – 14.466

2) Κανέτα – 14.366

3) Ζάικα – 14.366

4) Τανικάγουα – 14.000

5) Σιμόνοφ – 13.966

6) Μαρέσκα – 13.633

7) Βιγιαφάνιε – 13.500

8) Κοσάκ – 13.500