Η μεγάλη ώρα είναι εδώ! Ο Λευτέρης Πετρούνιας θα βρεθεί για έβδομη φορά σε τελικό των κρίκων σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα (13:12, ΕΡΤ2 Σπορ), με τον Έλληνα πρωταθλητή να θέλει να προσθέσει στην Τζακάρτα ακόμα ένα μετάλλιο στην εντυπωσιακή συλλογή του.

Ο Πετρούνιας αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό όμιλο και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, παίρνοντας προσωρινά την πρωτιά στη βαθμολογία. Το πρόγραμμά του ήταν εξαιρετικό, με μοναδική παραφωνία μια μικρή αιώρηση πριν την έξοδο, κάτι που τον αποσυντόνισε ελαφρώς και οδήγησε σε ένα μεγάλο βήμα κατά την προσγείωση.

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία του στη συνέχεια ήταν εντυπωσιακή και η πρόκρισή του στον τελικό ήρθε από την 5η θέση.

Ο Πετρούνιας και οι 7 αντίπαλοι του στον τελικό:

1. Σίνγκγιου Λαν (Κίνα) – 14.766 (βαθμός δυσκολίας 5.900)

2. Ντονέλ Γουίτεμπουργκ (ΗΠΑ) – 14.700 (6.000)

3. Μπόχεγκ Ζανγκ (Κίνα) – 14.600 (5.500)

3. Αντέμ Ασίλ (Τουρκία) – 14.466 (5.700)

5. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) – 14.366 (5.700)

6. Χάρι Χέπγουορθ (Βρετανία) – 14.366 (5.800)

7. Γκλεν Σουέλ (Βέλγιο) – 14.333 (5.800)

8. Κάιο Σόουζα (Βραζιλία) – 14.333 (5.700)