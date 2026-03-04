Στο Μπακού βρίσκεται η εθνική ομάδα ενόργανης γυμναστικής, όπου από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου διεξάγεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, μια διοργάνωση με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια της χρονιάς.

Ξεχωρίζει η παρουσία του Λευτέρη Πετρούνια, ο οποίος επιστρέφει στη διεθνή δράση, ενισχύοντας την ελληνική προσπάθεια σε έναν κομβικό αγώνα της σεζόν.

Την αποστολή πλαισιώνουν οι προπονητές Δημήτριος Ράφτης, Θεόφιλος Λαλεχός και Κώστας Χατζηζήσης, η φυσικοθεραπεύτρια Σολογκόρ Ηρίνα, καθώς και οι κριτές Στεφανίδου Ελπίδα και Ελευθέριος Μπουτάκης.

Η διοργάνωση ανήκει στη σειρά αγώνων της Διεθνής Ομοσπονδία Γυμναστικής (FIG) και αποτελεί σημαντικό σταθμό, καθώς οι βαθμοί και οι εμφανίσεις των αθλητών συνδέονται με τη διαδικασία πρόκρισης και τη βαθμολογική τους ενίσχυση ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η ελληνική αποστολή

Άνδρες:

Λευτέρης Πετρούνιας

Νίκος Ηλιόπουλος

Αλκίνοος Γραικός

Αντώνης Τανταλίδης

Γυναίκες: