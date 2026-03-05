Με μια συμβολική αλλά ουσιαστική κίνηση, ο Αστέρας AKTOR αποφάσισε να τιμήσει και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, δίνοντας τη δυνατότητα στις γυναίκες φιλάθλους να παρακολουθήσουν δωρεάν την επερχόμενη αναμέτρηση της ομάδας.

Η διοίκηση της αρκαδικής ομάδας ανακοίνωσε ότι στον αγώνα της Κυριακής 8 Μαρτίου απέναντι στον Πανσερραϊκό, για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όλες οι γυναίκες θα έχουν ελεύθερη είσοδο στο γήπεδο.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να τιμήσει τον ρόλο των γυναικών στον αθλητισμό και την κοινωνία, αλλά και να ενισχύσει την παρουσία τους στις εξέδρες σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό παιχνίδι για τον Αστέρα ΑΚΤΟR.

Η ανακοίνωση του Αστέρα AKTOR:

«Ο ASTERAS AKTOR τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσφέρει δωρεάν είσοδο στις γυναίκες στον αγώνα με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό, την Κυριακή στις 16:00 στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Η είσοδος στο γήπεδο για τις γυναίκες θα πραγματοποιείται από την Θύρα 1 του γηπέδου “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” με κωδικό εισιτηρίου τον οποίο θα ενεργοποιούν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και τον οποίο θα μπορούν να παραλάβουν ως εξής:

– Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

– Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για τον αγώνα με την Κηφισιά θα διατίθενται αντίστοιχα:

– Στο Starstore από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως και το Σάββατο 7 Μαρτίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

– Στα εκδοτήρια του γηπέδου την Κυριακή από τις 14:00.

Ώρα έναρξης αγώνα: 16:00

Ώρα ανοίγματος θυρών: 14:00.

8 Μαρτίου Ημέρα Μνήμης για τα Δικαιώματα των Γυναικών!

Όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας στην προσπάθειά της!»