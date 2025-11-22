Σε ένα ματς γεμάτο ένταση και ανατροπές, Παναιτωλικός και Αστέρας AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, με τον Παναιτωλικό να παίρνει τον πολύτιμο βαθμό στο 88ο λεπτό χάρη σε κεφαλιά του Αγκίρε. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Κετού, όμως οι Αρκάδες στο τέλος κατάφεραν να ισοφαρίσουν.

Ο αγώνας

Πρώτο ημίχρονο:

Ο ρυθμός του αγώνα ήταν καταιγιστικός από το πρώτο λεπτό. Οι παίκτες του Αστέρα κατάφεραν να δημιουργήσουν τις πρώτες καλές φάσεις, με τον Κετού να ανοίγει το σκορ στο 32ο λεπτό μετά από οργανωμένη αντεπίθεση και αστοχίες στην άμυνα του Παναιτωλικού. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να απαντήσουν, με τον Ενκολόλο να εκτελεί επικίνδυνα σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας του Αστέρα κράτησε ανέπαφη την εστία του. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ 0-1 υπέρ των Αρκάδων.

Δεύτερο ημίχρονο:

Στην επανάληψη, ο Παναιτωλικός ανέβασε ρυθμό και άρχισε να πιέζει την άμυνα των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Αγρινίου δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, με κορυφαία φάση μια κεφαλιά του Αγκίρε που απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να κρατήσουν το προβάδισμά τους, αλλά στα τελευταία λεπτά ο Παναιτωλικός βρήκε τον τρόπο να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 88’, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μανρίκε, ο Αγκίρε έπιασε κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, χαρίζοντας το 1-1 στην ομάδα του.

Αστέρας AKTOR (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (60′ Αλάγκμπε), Τζανδάρης (60′ Έντερ), Καλτσάς (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Εμμανουηλίδης), Κέτου, Μακέντα (82′ Γκιοακίνι).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας, Σιέλης (80′ Άλεξιτς), Γκαρσία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν (91′ Μπελεβώνης), Μίχαλακ (67′ Σμυρλής), Ενκολόλο (80′ Κοντούρης), Αγκίρε (91′ Λουίς).