Άρης και Αστέρας ΑΚΤΟR έμειναν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 10η αγωνιστική. Ο ρεπόρτερ του Άρη, Νίκος Παπαδόπουλος, ανέλυσε την εμφάνιση των Θεσσαλονικιών μετά τον αγώνα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Η ανάλυση του ρεπόρτερ του Άρη

Άρης – Αστέρας Τρίπολης 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ένα αποτέλεσμα που δεν αφήνει καμία τις δύο πλευρές ικανοποιημένη.

Βέβαια βάσει απόδοσης, βάσει εικόνας του παιχνιδιού, ο Άρης πήρε αυτό το οποίο θα μπορούσε και τίποτα παραπάνω.

Έναν βαθμό με κάκιστη απόδοση από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι και το 24′ που ξεκινάει ένα άλλο ματς με την απευθείας κόκκινη που δέχτηκε ο Κώστας Γαλανόπουλος. Το έργο των κιτρινόμαυρων έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Ο Αστέρας ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με καλό στρωτό ποδόσφαιρο,

με την μπάλα κάτω, σε αντίθεση με έναν Άρη που πήγε με πολλά γεμίσματα μέχρι να μείνει με παίκτη λιγότερο, πόσο μάλλον μετά που είχε το αριθμητικό μειονέκτημα.

Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τους Αρκάδες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο που σταμάτησαν απέναντι στον «Άγιο» Σωκράτη Διούδη και τον Άρη που

ήταν MVP των κιτρινομαύρων και τα τρία χαμένα δοκάρια για την ομάδα του Κρις Κόουλμαν.

Ο Άρης βρίσκεται σε αγωνιστική κρίση, παραμένει δίχως νίκη για έκτη σερί αγωνιστική και πάει με το χειρότερο δυνατό κλίμα και στη χειρότερη δυνατή κατάσταση στη

διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες.