Ο Άρης Betsson επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας άνετα της Μυκόνου Betsson με 78-61 στο «Nick Galis Hall», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Basket League. Οι «κιτρινόμαυροι» συνδύασαν τη νίκη με σαφή βελτίωση στην απόδοσή τους, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτή αποτέλεσε τη δεύτερη φετινή επιτυχία του Άρη στο πρωτάθλημα και την πρώτη υπό τις οδηγίες του Ίγκορ Μίλισιτς, ο οποίος είδε την ομάδα του να κυριαρχεί στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει τη διαφορά μέχρι και το +21. Αντίθετα, η Μύκονος γνώρισε την τρίτη ήττα της σε πέντε παιχνίδια.

Πρώτοι σκόρερ για τους νικητές ήταν οι Κουλμπόκα και Τζόουνς με 14 πόντους έκαστος, ενώ ο Φορμπς πρόσθεσε 9 με 3/6 τρίποντα. Οι γηπεδούχοι σούταραν με 43% από τα 6.75 (13/30), μοίρασαν 21 ασίστ — με 8 του Μήτρου-Λονγκ και 7 του Τζόουνς — αλλά είχαν και 21 λάθη.

Από την πλευρά της Μυκόνου, που τα βρήκε σκούρα επιθετικά (22/70 σουτ, 9/37 τρίποντα), ξεχώρισαν οι Χίσον με 12 πόντους και Ρέι με 11.

Τα δεκάλεπτα:

14-14, 39-33, 62-47, 78-61

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 6 (8 ασίστ), Τζόουνς 14 (2/2 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 7 ασίστ), Ίνοκ 8 (4/5 δίποντα,4 ριμπάουντ), Χάρελ 8 (2/3 τρίποντα), Κουλμπόκα 14 (2/2 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Φορμπς 9 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Φόρεστερ 7 (5 ριμπάουντ), Πουλιανίτης 3, Μποχωρίδης 7 (3 ριμπάουντ), Καζαμίας 2, Λέφας, Χατζηλάμπρου

Μύκονος Betsson (Ζιάγκος): Άπλμπι 5 (6 ριμπάουντ), Μουρ 2, Ρέι 11 (2/4 δίποντα, 2/9 τρίποντα), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (4 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 8, Μάντζαρης 3 (3 ασίστ), Χέσον 12 (4/6 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Κάναντι 5, Ερμίδης, Γερομιχαλός 3.