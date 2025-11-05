Δίχως νέες επιστροφές -μετά τη χθεσινή του Σωκράτη Διούδη- συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης (09/11).

Ο Διούδης ακολούθησε -και σήμερα- μέρος του προγράμματος. Πρόοδος σημειώθηκε στις περιπτώσεις των Δώνη και Μεντίλ που ξεκίνησαν ατομικό, αλλά δύσκολα θα προλάβουν το ματς κόντρα στους Αρκάδες.

Με ατομικό συνεχίζει και ο Φαμπιάνο Λέισμαν,παραμένοντας εξαιρετικά αμφίβολος και με τις τελευταίες ελπίδες του να εναποτίθενται στην αυριανή προπόνηση της ομάδας. Δεδομένη είναι η απουσία του Μισεουί, που συνεχίζει με θεραπεία και θα επανέλθει μετά τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.