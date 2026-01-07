Ο ΟΦΗ πήρε ακόμη μία πρόκριση απέναντι στον Αστέρα AKTOR και συνεχίζει την πορεία του στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι Κρητικοί ήταν ουσιαστικοί, εκμεταλλεύτηκαν τα κρίσιμα σημεία του αγώνα και με γκολ των Γκονθάλεθ (36’) και Ισέκα (58’ πεν.) επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Όπως και την περσινή σεζόν, οι «Ομιλίτες» άφησαν εκτός τους Αρκάδες, αυτή τη φορά σε προγενέστερη φάση, δείχνοντας πως βρίσκονται σε σταθερά ανοδική πορεία.

Το παιχνίδι

Ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυναμικά στο ματς και απείλησε πρώτος. Στο 6’ ο Εμμανουηλίδης εκμεταλλεύτηκε την κίνηση στην πλάτη της άμυνας του ΟΦΗ, όμως ο Χριστογεώργος βγήκε έγκαιρα και απέκρουσε. Λίγα λεπτά αργότερα (9’), μετά από κόρνερ του Καλτσά, ο Σίπτσιτς βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι, με τον Γκονθάλεθ να παρεμβαίνει την κατάλληλη στιγμή και να αποτρέπει την απειλή.

Η κατάσταση για τους φιλοξενούμενους δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο στο 40’, όταν ο Γιαμπλόνσκι αντίκρισε δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Νους και αποβλήθηκε. Μέχρι την ανάπαυλα, ο ΟΦΗ είχε ακόμη δύο καλές στιγμές, με κεφαλιά του Σενγκέλια στο 44’ και σουτ του Καραχάλιου λίγο αργότερα.

Η φάση που «κλείδωσε» την πρόκριση ήρθε στο 58’. Ο Ισέκα έφυγε στην αντεπίθεση, μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Σίπτσιτς. Μετά από υπόδειξη του VAR, ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα και ο ίδιος ο Ισέκα εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0.

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον ΟΦΗ να διαχειρίζεται το προβάδισμα και τον Αστέρα να μην βρίσκει τρόπο να επιστρέψει στο ματς. Στο 80’ σημειώθηκε και η πιο άτυχη στιγμή της αναμέτρησης, όταν ο 20χρονος τερματοφύλακας των Αρκάδων, Σπύρος Αγγελίδης, τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε, με τον Αλάγκμπε να περνά κάτω από τα δοκάρια, καθώς οι αλλαγές είχαν ολοκληρωθεί.