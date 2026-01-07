Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου.

Όλοι οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια, ακολουθεί η διαδικασία των πέναλτι χωρίς παράταση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

* Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.