Με την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, ολοκληρώθηκε η κατάταξη των ομάδων και ορίστηκαν τα ζευγάρια της ενδιάμεσης φάσης των νοκ-άουτ, που θα διεξαχθούν στις 7 Ιανουαρίου σε μονά ματς. Παράλληλα, ξεκαθάρισε και το μονοπάτι που οδηγεί στον τελικό του Ολυμπιακού Σταδίου στις 25 Απριλίου 2026.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 4-1 τη Μαρκό, αλλά δεν κατάφερε να καλύψει τη διαφορά που χρειαζόταν για να αποφύγει την 8η θέση. Αυτό σημαίνει ότι ο Δικέφαλος, αν προκριθεί επί του Ατρόμητου, θα βρει στον δρόμο του τον Ολυμπιακό σε νοκ-άουτ παιχνίδι με μειονέκτημα έδρας. Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει στη συνέχεια τον Παναθηναϊκό, που έχει πλεονέκτημα έδρας.

Η πρώτη θέση της βαθμολογίας εξασφαλίστηκε από τον Ολυμπιακό, ενώ στα προημιτελικά προκρίθηκαν απευθείας επίσης ο Λεβαδειακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι τερμάτισαν με το απόλυτο 4Χ4.

Οι αγώνες των προημιτελικών και των ημιτελικών θα είναι μονοί, με απευθείας πέναλτι σε περίπτωση ισοπαλίας, χωρίς παράταση.

Ενδιάμεση φάση νοκ-άουτ (5-12 θέση):

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Βόλος – Κηφισιά

ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Άρης – Παναιτωλικός

Προημιτελικά:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ ή Ατρόμητος Λεβαδειακός – Βόλος ή Κηφισιά ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης Παναθηναϊκός – Άρης ή Παναιτωλικός

Ημιτελικά:

Νικητής ζευγαριού 1 vs Νικητής ζευγαριού 4

Νικητής ζευγαριού 2 vs Νικητής ζευγαριού 3

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου 2026 στο ΟΑΚΑ, με τον νικητή των δύο ημιτελικών να κατακτά το τρόπαιο.