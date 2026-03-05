Η Ρεάλ επέδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα λεπτά και κατάφερε να «εκτελέσει» τη Βίρτους Μπολόνια, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα που την κρατά ψηλά στη βαθμολογία της EuroLeague. Ο Έντι Ταβάρες έκανε εξαιρετική εμφάνιση με 14 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, ενώ ο Μάριο Χεζόνια πρόσθεσε 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Από την πλευρά των Ιταλών, ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 32 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ, και ακολούθησε ο Λούκα Βιλντόσα με 15 πόντους και 5 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με συνεχόμενες εναλλαγές στο προβάδισμα. Η Βίρτους προηγήθηκε με 10-17 στο 5ο λεπτό χάρη στον Έντουαρντς, αλλά η Ρεάλ απάντησε με 4 συνεχόμενους πόντους του Φακούντο Καμπάτσο.

Στην τρίτη περίοδο, οι δύο ομάδες εκμεταλλεύτηκαν λάθη και βρήκαν εύκολους πόντους από τη γραμμή των βολών. Το σκορ ήταν συνεχώς κοντά, με τον Βιλντόσα να μειώνει τη διαφορά λίγο πριν το τέλος της περιόδου.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Βίρτους άρχισε με βροχή τριπόντων, αλλά η Ρεάλ απαντούσε σε κάθε προσπάθεια. Στα τελευταία λεπτά, οι «μερέγχες» ευστόχησαν σε πέντε συνεχόμενα τρίποντα, έστειλαν τη διαφορά στους 6 πόντους με 2:47 να απομένουν και, με καθοριστικά καλάθια από Χεζόνια και Καμπάτσο, διασφάλισαν τη νίκη 92-84.

Δεκάλεπτα: 22-23, 46-40, 63-61, 92-84