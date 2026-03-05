Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA και πλέον κατατάσσεται 12η, μπροστά από τη Λετονία και πίσω από την Τουρκία.

Η ανανέωση της κατάταξης ήρθε μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων για τα Παράθυρα, όπου η «γαλανόλευκη» είχε απολογισμό μία νίκη και μία ήττα.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία στη δεύτερη θέση και τη Σερβία στην τρίτη.

Η παγκόσμια κατάταξη (οι πρώτες 20 θέσεις)

ΗΠΑ Γερμανία Σερβία Γαλλία Καναδάς Αυστραλία Ισπανία Αργεντινή Λιθουανία Βραζιλία Τουρκία Ελλάδα Λετονία Σλοβενία Ιταλία Πουέρτο Ρίκο Φινλανδία Μαυροβούνιο Πολωνία Γεωργία