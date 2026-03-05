Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA και πλέον κατατάσσεται 12η, μπροστά από τη Λετονία και πίσω από την Τουρκία.
Η ανανέωση της κατάταξης ήρθε μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων για τα Παράθυρα, όπου η «γαλανόλευκη» είχε απολογισμό μία νίκη και μία ήττα.
Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία στη δεύτερη θέση και τη Σερβία στην τρίτη.
Η παγκόσμια κατάταξη (οι πρώτες 20 θέσεις)
- ΗΠΑ
- Γερμανία
- Σερβία
- Γαλλία
- Καναδάς
- Αυστραλία
- Ισπανία
- Αργεντινή
- Λιθουανία
- Βραζιλία
- Τουρκία
- Ελλάδα
- Λετονία
- Σλοβενία
- Ιταλία
- Πουέρτο Ρίκο
- Φινλανδία
- Μαυροβούνιο
- Πολωνία
- Γεωργία
🚨 NEW WORLD RANKING ALERT 🚨
Greece 🇬🇷 and New Zealand 🇳🇿 are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
📊 Check the full ranking here: https://t.co/FDhXgaKjQk pic.twitter.com/ReTtsQWBjP
— FIBA Basketball (@FIBA) March 5, 2026