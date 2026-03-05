Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε μία θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA και πλέον κατατάσσεται 12η, μπροστά από τη Λετονία και πίσω από την Τουρκία.

Η ανανέωση της κατάταξης ήρθε μετά την ολοκλήρωση των τελευταίων αγώνων για τα Παράθυρα, όπου η «γαλανόλευκη» είχε απολογισμό μία νίκη και μία ήττα.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία στη δεύτερη θέση και τη Σερβία στην τρίτη.

Η παγκόσμια κατάταξη (οι πρώτες 20 θέσεις)

  1. ΗΠΑ
  2. Γερμανία
  3. Σερβία
  4. Γαλλία
  5. Καναδάς
  6. Αυστραλία
  7. Ισπανία
  8. Αργεντινή
  9. Λιθουανία
  10. Βραζιλία
  11. Τουρκία
  12. Ελλάδα
  13. Λετονία
  14. Σλοβενία
  15. Ιταλία
  16. Πουέρτο Ρίκο
  17. Φινλανδία
  18. Μαυροβούνιο
  19. Πολωνία
  20. Γεωργία

