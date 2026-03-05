Σε μπαράζ παραβιάσεων πάνω από το Αιγαίο και παραβάσεων του FIR Αθηνών προχώρησε η τουρκική πολεμική αεροπορία την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στη «σκιά« του πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ κατά Ιράν.

Επτά αεροσκάφη, δύο ζεύγη μαχητικών F-16, ένα ATR-72, ένα CN-235 και ένα UAV έκαναν 8 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και 8 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FIR Αθηνών.

Δύο παραβάσεις έγιναν από το ζεύγος των μαχητικών αεροσκαφών, μία από το ATR-72, μία από το UAV και 4 από το CN-235. Επίσης έγιναν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τα F-16 και 6 από το ATR-72.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και όπως αναφέρει το ΓΕΕΘΑ, αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.