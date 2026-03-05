Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και προετοίμαζε εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών, ανακοίνωσε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, έπειτα από μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν δύο 24χρονοι ημεδαποί, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 23χρονου αλλοδαπού, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης. Οι τρεις κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προπαρασκευαστικές ενέργειες για εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε, ότι οι δύο 24χρονοι, καθ’ υπόδειξη του 23χρονου, μετέφεραν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών. Παράλληλα, σχεδίαζαν εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών, έχοντας προβεί ήδη σε σχετικές προπαρασκευαστικές πράξεις.

Οι συλλήψεις και τα ευρήματα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της 3ης Μαρτίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο 24χρονους. Ακολούθησαν σωματικές και κατ’ οίκον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων.

Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν δύο τυφέκια, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, δύο μαχαίρια, ένα ξύλινο ρόπαλο, μία μεταλλική ράβδος, ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, ένα μπιτόνι με βενζίνη, μικροποσότητες κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ, μίγμα καπνού και κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, στις οικίες τους εντοπίστηκε φωτογραφικό υλικό αστυνομικών. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες είχαν ήδη κατοπτεύσει τις οικίες αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.