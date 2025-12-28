Εμπρηστική επίθεση με εκτεταμένες φθορές σε οχήματα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Καισαριανή.

Το περιστατικό έγινε στις 4:20 έξω από εταιρία διανομών επί της Καραολή και στόχος των αγνώστων ήταν τρία φορτηγά διανομής.

Οι δράστες δεν χρησιμοποίησαν μηχανισμό αλλά περιέλουσαν τα τρία φορτηγά, με τις φλόγες να τα καταστρέφουν και να προκαλούν περιορισμένες φθορές σε τρία ακόμη οχήματα (ΙΧ).

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε από δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η ΕΛ.ΑΣ.