Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκαν δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες οργανωμένων οπαδών ομάδας, που έλαβαν χώρα την 08-07-2025 στις περιοχές της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού και ειδικές ανακριτικές πράξεις, από την οποία ταυτοποιήθηκε 20χρονος, οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο που αναζητείται.

Βίντεο ντοκουμέντο

Το χρονικό των εμπρησμών

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, πρώτες πρωινές ώρες της 08-07-2025, δύο δράστες, επιβαίνοντες σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μετέβησαν έξω από πολυκατοικία σε περιοχή της Δάφνης, στην οποία διέμενε οργανωμένος οπαδός ομάδας, στην κεντρική θύρα της οποίας τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Μηχανισμό (Α.Ε.Μ.).

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε περιοχή του Αγίου Δημητρίου, έξω από πολυκατοικία που διέμενε έτερος οπαδός της ίδιας ομάδας, όπου τοποθέτησαν ομοίως και ενεργοποίησαν δεύτερο Αυτοσχέδιο Εμπρηστικό Μηχανισμό.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 20χρονος, μετά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων, διέφυγε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου διέμεινε για περίπου πέντε μήνες, ενώ, κατόπιν ερευνών, μετά τον επαναπατρισμό του, εντοπίστηκε να διαμένει σε μισθωμένο κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, ο 20χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, καθώς σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο κατάλυμα όπου διέμενε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης,

μεταλλικός και πλαστικός τρίφτης κάνναβης,

πλήθος αυτοκόλλητων με διακριτικά ομάδας,

13 φιαλίδια σπρέι χρωματισμού,

ρουχισμός με υβριστικό περιεχόμενο και

2 κινητά.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.