Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε στη θαλάσσια περιοχή στο Λιμενάρι και τα Πολιτικά της Εύβοιας, προκαλώντας έκπληξη και ερωτήματα στους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αναφορές να κάνουν λόγο για μια ασυνήθιστη εικόνα στη θάλασσα. Σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε το evima.gr, κατά μήκος της ακτογραμμής σχηματίστηκε μια εκτεταμένη ζώνη με έντονο χάλκινο χρώμα μέσα στο νερό, δίπλα στα βότσαλα της παραλίας. Η αντίθεση με το γαλάζιο της θάλασσας κάνει το φαινόμενο ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Το χάλκινο χρώμα απλώνεται παράλληλα με την ακτή, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει «σκουριασμένο» νερό, ενώ λίγο πιο έξω η θάλασσα φαίνεται κανονική, χωρίς αλλοιώσεις. Το φαινόμενο είναι ορατό σε αρκετό μήκος της παραλίας, γεγονός που έχει εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση ή ανακοίνωση σχετικά με την αιτία του χρωματισμού. Οι πρώτες εκτιμήσεις παραμένουν ανοιχτές, ενώ οι κάτοικοι ζητούν άμεση διερεύνηση για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο ή για κάποια άλλη παρέμβαση που επηρεάζει τη θαλάσσια περιοχή.