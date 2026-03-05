Μια αρχική εκτίμηση, πέρα από την αναστάτωση στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια, δείχνει – με βάση και προηγούμενες πολεμικές συγκρούσεις – ότι προκύπτουν πολλές σοβαρές και πολυδιάστατες οικονομικές συνέπειες, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για να περιορίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία.

Στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» μίλησε ο εκπρ. Τύπου του υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

«Tα πάντα εξαρτώνται από τη διάρκεια και την έκταση αυτής της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή. Θυμίζω ότι την τελευταία φορά που ενεργοποιήσαμε τέτοια μέτρα προστασίας καταναλωτών και επιχειρήσεων ήταν τότε, πριν από 3-3,5 χρόνια, όπου τότε όμως η τιμή του βαρελιού είχε για αρκετό διάστημα ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι και η τιμή του λίτρου στην αντλία είχε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και είχε φτάσει και στα 2,20 για αρκετό διάστημα. Είναι ένα μέτρο για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο του να συζητάμε ότι πλησιάζουν, έρχονται προς εφαρμογή μέτρα προστασίας της οικονομίας. Θα υπάρξουν αυξήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα, θεωρούμε ότι θα ναι λογικές αυξήσεις όπως και έχουν ήδη γίνει, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν τέτοιου είδους μέτρα προστασίας. Εκτός από αυτά θα ανακοινωθεί η μείωση στο βιομηχανικό ρεύμα», τόνισε μεταξύ άλλων.

«Το θέμα είναι οι έλεγχοι. Είναι η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή πλέον, έχουν συγκεντρωθεί σε αυτήν όλα τα ελεγκτικά μέσα. Ούτε θα κλείσουμε το μάτι, ούτε θα επιτρέψουμε σε διάφορους πονηρούληδες – αν μπορώ να το πω έτσι – να έρθουν από τώρα, με πρόφαση τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, να αυξήσουν δυσανάλογα προϊόντα και υπηρεσίες. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια, ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θέλουν ελέγχους και τους κάνουμε αυτούς τους ελέγχους και θα τους κάνουμε ακόμα πιο ισχυρά μέσα στο επόμενο διάστημα», συνέχισε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «έγιναν μέσα στο Σαββατοκύριακο 200 ελέγχους αμέσως ενεργοποιήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης με το που ξέσπασε δηλαδή ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκειμένου να αποφευχθούν τέτοια φαινόμενα αισχροκέρδειας. Από το Σάββατο κιόλας είχαμε ελέγχους έξω στην αγορά.

Επιπλέον, στα σούπερ μάρκετ θα έρθουν προϊόντα που θα έχουν πάνω ένα ταμπελάκι που θα λέει ότι είναι μειωμένο το προϊόν αλλά δεν είναι αυξημένη η τιμή.

«Είναι ένα απ’ τα μέτρα ουσιαστικά που θα μπουν κι αυτά σε πλήρη εφαρμογή μέσα στο επόμενο διάστημα γιατί θέλουμε να συγκρατήσουμε και τις τιμές να συμβάλει αυτό το πράγμα στο να μην υπάρχουν περαιτέρω αυξήσεις στην αγορά προϊόντων», υπογράμμισε ο κ. Τσάπαλος.

Συνεχίζονται οι… τριγμοί στις τιμές της ενέργειας

Μπρεντ: 81 δολάρια/βαρέλι (έως 84,47 δολάρια/βαρέλι)

Φυσικό αέριο: 48,4 €/MWh (έως 57 €/MWh)

Ηλεκτρικό ρεύμα: 105,57 €/MWh

Οι επιπτώσεις του πολέμου στην ελληνική οικονομία

Κίνδυνος αναζωπύρωσης του πληθωρισμού

Πιθανές αυξήσεις σε καύσιμα, ηλεκτρικό ρεύμα και τρόφιμα

Πώς θα αντιδράσει η κυβέρνηση – Μέτρα «ντεζαβού» στη φαρέτρα;