Είναι από τα εμβληματικά μοντέλα. Το Nissan X-Trail, έχει ιστορία και πωλήσεις αξιοζήλευτες. Ένα επιτυχημένο SUV παγκοσμίως.

Παρουσιάστηκε το 2001 και αργότερα λανσαρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με την ονομασία Rogue. Έκτοτε εξελίχθηκε από ένα στιβαρό και πρακτικό SUV σε ένα εξηλεκτρισμένο και τεχνολογικά προηγμένο crossover, παραμένοντας πάντα πιστό στο βασικό του DNA: την αντοχή και την ευελιξία.

Η ονομασία του αποτυπώνει τον χαρακτήρα του: το «X» συμβολίζει το πνεύμα περιπέτειας, και το «Trail» τις δυνατότητες σε απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές. Κατά το λανσάρισμά του, η Nissan τοποθέτησε το X-Trail ως «ένα αυθεντικό SUV που συνδυάζει σπορ χαρακτήρα με κορυφαία ευελιξία», σχεδιασμένο ως μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στα παραδοσιακά off-road 4×4, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μεγαλύτερη πρακτικότητα και πιο προσιτή τιμή.

«Με τον απλό, πρακτικό και ανθεκτικό σχεδιασμό του, κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον νεαρών οικογενειών που αγαπούν τις δραστηριότητες στη φύση, καθώς και ανθρώπων με δραστήριο τρόπο ζωής», θυμάται ο Shinchiro Irie, Program Design Director της Nissan.