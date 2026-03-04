Το MEGA στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε εξέλιξη, για πέμπτη μέρα, βρίσκονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Το ΝΑΤΟ καταδίκασε την εκτόξευση πυραύλου προς την Τουρκία

Αμηχανία στις Βρυξέλλες για την πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Το κλίμα στις Βρυξέλλες δεν είναι καθόλου καλό και πολύ αμήχανο, καθώς σε πολιτικό επίπεδο, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να βρουν μία κοινή θέση. Γερμανία και Γαλλία φαίνεται ότι μπαίνουν σιγά σιγά στο παιχνίδι, η δήλωση ότι «πρέπει να καταστραφεί η δυνατότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και drones προς τους συμμάχους μας», είναι ενδεικτική ότι μπαίνουν κανονικά μέσα στο παιχνίδι.

Είναι πιθανό να επιτρέψουν στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν βάσεις από το έδαφός τους εναντίον του Ιράν. Από την άλλη έχουμε τη σκληροπυρηνική Ισπανία η οποία δεν επέτρεψε στους Αμερικανούς να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις τους στο έδαφός της και μάλιστα τους κατηγόρησε για παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου μετά την επίθεση στο Ιράν.

Για την Ισπανία είναι ακόμη πιο δύσκολη η κατάσταση διότι εάν ο πρωθυπουργός Σάντσεθ κάνει πίσω, θα πέσει, διότι θα τον ρίξει η Αριστερά που είναι στην κυβέρνηση συνασπισμού. Δεν πρέπει να εκπλήσσει η στάση της Ισπανίας. Από το 2020 μέχρι το 2024 η Ισπανία ήταν ο πρώτος εξαγωγέας όπλων προς την Τουρκία. Τουρκία που στηρίζει τη Χαμάς και η Χαμάς υποστηρίζεται από το Ιράν. Από την άλλη πλευρά έχουμε την Ανατολική Ευρώπη όπου τηρεί σιγή ιχθύος. Είναι πάρα πολύ περίεργη η στάση της Ανατολικής Ευρώπης. Δεν θέλει να χαθεί το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον λόγω του Ιράν από την Ουκρανία.

Μπαίνει κι άλλος παράγοντας εδώ πέρα στις Βρυξέλλες και αυτή είναι η εσωτερική ασφάλεια στα κράτη μέλη και τι θα γίνει εάν τελειώσουν τα αποθέματα του Ιράν, εάν φτάσει – όπως λένε – το Ιράν στο σημείο απελπισίας; Συνεπώς, η Europol μπαίνει μέσα στο παιχνίδι μαζί με τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες, να συντονιστούν.

Ο 56χρονος γιος του Αλί Χαμενεΐ ο πιθανός διάδοχος – Έχει τη στήριξη των “Φρουρών της Επανάστασης”

Τα πλάνα για την κηδεία του Αγιατολάχ φαίνεται ότι τα επηρεάζουν οι φόβοι για ένα πιθανό νέο χτύπημα, την ώρα που εκεί θα είναι συγκεντρωμένοι μεταξύ άλλων και οι κορυφαίοι του καθεστώτος.

Σήμερα θα γινόταν μία μεγάλη τελετή στη μνήμη του Χαμενεΐ. αυτό είχε προαναγγελθεί αλλά ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι αναβάλλεται. Επίσης, αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν ήδη από χθες το βράδυ ότι ο διάδοχος του Αγιατολάχ Χαμενεΐ είναι ο γιος του, ο 65χρονος Μοτζταμπά, ο δεύτερος γιος του, ο οποίος είναι κληρικός.

Ουσιαστικά κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι σε λίγες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί ποιος θα είναι τελικά ο διάδοχος.

Βέβαια ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ καλά εδραιωμένος στο σύστημα εξουσίας του Ιράν. Είναι κληρικός, έχει σπουδάσει στην ιερή πόλη Κομ, στην ιερή πόλη για τους Σιίτες και επίσης έχει, από ό,τι αναφέρεται, τη στήριξη των «Φρουρών της Επανάστασης». Πρόκειται για το επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ο στρατιωτικός βραχίονας του θεοκρατικού καθεστώτος.

Αναχαιτίστηκε ιρανικός πύραυλος στα σύνορα Ιράν – Τουρκίας

Στο χωριό Μετούλα, πάνω στα σύνορα με τον Λίβανο βρίσκεται το MEGA και ο απεσταλμένος Μαρίνος Γκασιάμης.

Ο φράχτης είναι το σύνορο της ουδέτερης ζώνης που χωρίζει το Ισραήλ, το βόρειο τμήμα του Ισραήλ με τον Λίβανο. Στο βάθος φαίνονται τα πρώτα χωριά του Λιβάνου έχουν ισοπεδωθεί στην κυριολεξία.

Νωρίτερα μάλιστα ο εικονολήπτης, Αντώνης Μισιρλής με τον φακό του κατέγραψε τους καπνούς που αφήνουν πίσω τους οι ρουκέτες της Χεζμπολάχ, καθώς αυτές αποκτούν ύψος για να φτάσουν στους βόρειους οικισμούς του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες, το Ισραήλ έχει χωρίσει τον νότιο Λίβανο σε τομείς, έχει δώσει εντολή στους κατοίκους τουλάχιστον 59 χωριών και 20 πόλεων να τα εγκαταλείψουν και να περάσουν τον ποταμό Λιτάνι προς Βορράν και έχουν μπει μέσα με θωρακισμένα και ειδικές δυνάμεις σε πρώτη φάση και καθαρίζουν τον έναν θύλακα μετά τον άλλον της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δείχνει να αντιστέκεται, καθώς ακόμα και αυτή τη στιγμή έρχονται ειδοποιήσεις από το αντίστοιχο ισραηλινό 112 για εκτοξεύσεις ρουκετών και drones.

Όλη η περιοχή που βρισκόμαστε, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και τώρα δέχεται συνεχώς τόσο drones αλλά και ρουκέτες της Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες ή κάτι πολύ χειρότερο, ούτε καν για σοβαρές υλικές ζημιές.

Όλα δείχνουν ότι η αντιβαλλιστική άμυνα του Ισραήλ δουλεύει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, στην «εντέλεια». Τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με αναφορές του IDF, έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον 60 στόχοι της Χεζμπολάχ, στόχοι ακόμα και μέσα στη Βηρυτό, ενώ σύμφωνα με τα όσα μας έχουν ενημερώσει, ανάμεσα στα ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ που εξουδετερώθηκαν τις τελευταίες ώρες είναι και ο υπεύθυνος των ειδικών δυνάμεων της Χεζμπολάχ που ήταν πίσω από το σχέδιο από την απόπειρα τουλάχιστον δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου το 2024.

Η ισραηλινή αεροπορία τις τελευταίες ώρες στο μέτωπο του Ιράν, εκεί έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 1.600 αποστολές, έχει καταστρέψει σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία τουλάχιστον 300 εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 4.000 βαριές βόμβες του ενός τόνου αλλά και βλήματα μεγάλης αποστάσεως.

Ισχυρές εκρήξεις στον νότιο Λίβανο – Ισοπεδωμένα χωριά

Την ίδια στιγμή οι Αμερικάνοι έχουν πραγματοποιήσει και αυτοί πάνω από 2.000 αποστολές και έχουν καταστρέψει 2.000 στόχους κυρίως της αεράμυνας του Ιράν, ενώ στοχεύουν να χτυπούν και κυβερνητικά κτίρια.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό μάλιστα πως άγνωστης ταυτότητας υποβρύχιο βύθισε και μία φρεγάτα του Ιράν στην περιοχή της Σρι Λάνκα. Όλα δείχνουν πως ο πόλεμος μάλιστα διευρύνεται. Στα ανοιχτά μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ θα φτάσει και το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ. Εκεί θα βρεθεί εκεί μαζί με το αμερικανικό Φορντ.

Η δύναμη του γαλλικού αεροπλανοφόρου αποτελείται κυρίως από μαχητικά Ραφάλ, ενώ όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, απογειώθηκαν σήμερα δύο ελληνικά F-16 από την Κύπρο, καθώς εκεί υπήρξε συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο. Ευτυχώς δεν διαπιστώθηκε κάποια απειλή και τα ελληνικά μαχητικά επέστρεψαν στη βάση τους.

Στην Κύπρο από σήμερα βρίσκονται και οι δύο ελληνικές φρεγάτες, η φρεγάτα Belharra «Κίμων» με τους αντιαεροπορικούς, αντιβαλλιστικούς πυραύλους Aster καλύπτοντας το νησί αλλά και η φρεγάτα «Ψαρά» με το σύστημα Κένταυρος.

Το MEGA στη δίνη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Τεχεράνη απαντά με νέες επιθέσεις κατά του Ισραήλ και αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για χτύπημα στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι και για εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται κατά της Βρετανίας και της Ισπανίας, κατηγορώντας τις ότι δεν επιθυμούν να «συνεργαστούν», και δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναπτύξουν ναυτικές δυνάμεις ώστε να συνοδεύουν δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση του Ιράν για κλείσιμο της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας διόδου.