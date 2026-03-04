Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την ταυτοποίηση τεσσάρων από τους έξι Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Κυριακή.

Οι στρατιώτες είναι οι Capt. Cody Khork, 35 ετών· Sgt. 1st Class Noah Tietjens, 42 ετών· Sgt. 1st Class Nicole Amor, 39 ετών· και Sgt. Declan Coady, 20 ετών. Και οι τέσσερις ανήκαν στην 103η Μονάδα Διατήρησης (103rd Sustainment Command), μια εφεδρική μονάδα του Στρατού με έδρα την Αϊόβα.

Οι δύο ακόμη στρατιώτες που σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί από τις αρχές.

Η επίθεση στο Κουβέιτ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN, η επίθεση με drone έπληξε προσωρινό τακτικό κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Σουάιμπα του Κουβέιτ την Κυριακή. Τη στιγμή του χτυπήματος, οι στρατιώτες υπηρετούσαν στη 1st Theater Sustainment Command.

Πηγή που γνωρίζει την κατάσταση περιέγραψε το κέντρο επιχειρήσεων ως ένα τριπλό κοντέινερ-γραφείο, το οποίο περιβαλλόταν από τσιμεντένια εμπόδια, συνήθη μέτρα προστασίας στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό από παγιδευμένα οχήματα ή αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Ωστόσο, δεν υπήρχε καμία κατασκευή που να προστατεύει την εγκατάσταση από επιθέσεις με drones ή πυραύλους.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποιητική σειρήνα πριν από το πλήγμα, γεγονός που δεν επέτρεψε στους στρατιώτες να καλυφθούν σε καταφύγιο.

Ο ρόλος της 1st Theater Sustainment Command

Η 1st Theater Sustainment Command, με έδρα το Fort Knox στο Κεντάκι, αποτελεί ανεξάρτητη διοίκηση που συγκροτείται από στρατιώτες διαφόρων μονάδων των ΗΠΑ. Οι δυνάμεις αυτές αναλαμβάνουν υποστηρικτικούς ρόλους στο εξωτερικό με εννεάμηνες αποστολές.

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τον ανεφοδιασμό και τη γενικότερη υποστήριξη των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς πυρομαχικών, καυσίμων, τροφίμων, νερού και ανταλλακτικών. Επίσης, διαχειρίζεται λιμένες και αεροπορικές μεταφορές, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της.