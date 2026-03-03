Την άποψη ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα ξεσπάσει εάν ο Τραμπ «συνεχίσει την παράλογη πορεία της εγκληματικής αλλαγής καθεστώτων», εξέφρασε στο TASS ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η επίθεση που δέχεται το Ιράν μπορεί να «αναγκάσει« τη χώρα να δημιουργήσει πυρηνικά.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας στη Ρωσία, χαρακτήρισε τις ενέργειες της Ουάσινγκτον ως «πόλεμο από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της για τη διατήρηση της παγκόσμιας κυριαρχίας».

«Εάν ο Τραμπ συνεχίσει την παράλογη πορεία της εγκληματικής αλλαγής καθεστώτων, τότε είναι αναπόφευκτο ότι θα ξεκινήσει. Και κάθε γεγονός μπορεί να τον πυροδοτήσει», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα επιτελεία ΗΠΑ και Ισραήλ είναι εκτεθειμένα από τη στιγμή που το Ιράν ανακοίνωσε «ιερό πόλεμο».

«Οι Ιρανοί γνωρίζουν το παιχνίδι της υπομονής»

«Το γεγονός πως οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη απαντήσει δυναμικά σημαίνει ότι δεν έχουν πολλές ευκαιρίες μπροστά τους. Αλλά γνωρίζουν το παιχνίδι της υπομονής. Μιλάμε για έναν αρχαίο πολιτισμό», είπε.

Όσο για το εάν το Ιράν μπορεί να ανταποκριθεί στα χτυπήματα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας απάντησε: «Θα τα καταφέρουν, αλλά το κόστος θα είναι υψηλό».

Στις 28 Φεβρουαρίου ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ είχε εξαπέλυσε και προσωπική «επίθεση» εναντίον του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν.

«Ο ειρηνοποιός το κάνει πάλι. Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς βιτρίνα. Όλοι το ήξεραν αυτό. Λοιπόν, ποιος έχει περισσότερη υπομονή να περιμένει το αξιολύπητο τέλος του εχθρού τώρα; Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από περισσότερα από 2500 χρόνια. Ας δούμε τι θα συμβεί σε τουλάχιστον 100 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

Λαβρόφ: Η επιθετικότητα κατά του Ιράν μπορεί να οδηγήσει και άλλες χώρες να αναπτύξουν πυρηνικά

Από την πλευρά του ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η επιθετικότητα κατά του Ιράν μπορεί κάλλιστα να αναγκάσει τη χώρα να δημιουργήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου σύμφωνα με το TASS

«Αυτός ο πόλεμος που εκτυλίσσεται εναντίον του Ιράν μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο την Τεχεράνη, αλλά και άλλες χώρες, να αναπτύξουν πυρηνικά όπλα», επεσήμανε ο κορυφαίος διπλωμάτης. «Τέτοια αισθήματα μπορεί γρήγορα να εμφανιστούν σε αραβικές χώρες που γειτνιάζουν με το Ιράν» είπε μεταξύ άλλων.

