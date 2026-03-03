Με την κατηγορία της παράνομης παραμονής στη χώρα κρατείται από την ΕΛΑΣ ο 36χρονος Γεωργιανός αζερικής καταγωγής, ο οποίος προσήχθη τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στην Αθήνα, ως ύποπτος για κατασκοπευτική δράση στη Σούδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΥΠ αναμένεται να διαβιβαστούν σήμερα στον εισαγγελέα, προκειμένου να διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση και να κινηθεί η διαδικασία σύλληψής του για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Η προκαταρκτική εξέταση εκτιμάται ότι θα ανατεθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση των στοιχείων και η συγκρότηση δικογραφίας, ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Πηγές αναφέρουν ότι η ΕΥΠ έχει ήδη παραδώσει στην ΕΛΑΣ τα δεδομένα για τις κινήσεις του 36χρονου. Παράλληλα, οι ελληνικές Αρχές ασφαλείας συνεργάζονται με ξένες υπηρεσίες για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων και των επαφών του κρατούμενου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 36χρονος εντοπίστηκε από την ΕΥΠ στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και παρακολουθήσεων που πραγματοποιούνται με αυξημένη ένταση τον τελευταίο χρόνο στις εισόδους της χώρας. Ο ύποπτος τέθηκε υπό επιτήρηση από τις 3 Φεβρουαρίου, όταν έφτασε στη Σούδα.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμους στόχους

Οι Αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ έχουν ενισχύσει τα μέτρα προστασίας σε κρίσιμες υποδομές και χώρους, με στόχο την πρόληψη ενδεχόμενων ενεργειών στη χώρα.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ασφάλεια των πρεσβειών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ φρουρούνται και άλλοι στόχοι αμερικανικού και ισραηλινού ενδιαφέροντος, όπως ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, συναγωγές και κατοικίες.

Παράλληλα, σε υψηλή ετοιμότητα βρίσκονται οι Αρχές στα σύνορα και στα αεροδρόμια, κυρίως στην Αθήνα και την Κρήτη, αλλά και σε περιοχές όπως η Αλεξανδρούπολη, η Ρόδος και άλλα νησιά, όπου ενισχύονται οι έλεγχοι και τα μέτρα ασφαλείας.