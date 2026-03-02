Στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού στην Αθήνα με την υποψία κατασκοπευτικής δραστηριότητας στη Σούδα προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Οι κινήσεις του άνδρα στη περιοχή της Σούδας, προκάλεσαν την προσοχή της ΕΥΠ. Η υπηρεσία ενημέρωσε άμεσα την ΕΛΑΣ, η οποία προχώρησε στην προσαγωγή του για περαιτέρω έρευνα.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο Γεωργιανός να συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.