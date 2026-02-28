Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί και η ΝΑΤΟϊκή βάση στη Σούδα Χανίων, μετά τα πλήγματα του Ιράν σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης των Χανίων, αποφασίστηκε η πλήρης «σφράγιση» της αεροπορικής βάσης ευκολίας των ΗΠΑ, που βρίσκεται στον Μουζουρά Ακρωτηρίου και στην βορειοανατολική πλευρά του αεροδρομίου.

Σε ισχύ βρίσκονται έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση, παρά μόνο για το εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Τα ίδια μέτρα ισχύουν και για την ναυτική βάση στο Μαράθι, στην βόρεια πλευρά του κόλπου της Σούδας.

Πηγές του υπουργείου Εθνικής Αμυνας ανέφεραν, ότι «στη Σούδα λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας για τέτοιες περιπτώσεις. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά».