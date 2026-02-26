Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο του είδους του παγκοσμίως, απέπλευσε την Πέμπτη από τη βάση της Σούδας στην Κρήτη, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και ασκώντας πίεση προς το Ιράν.

🚨🇺🇸 USS Gerald R. Ford (CVN-78) leaves Crete, Greece, en route to the eastern Mediterranean. pic.twitter.com/LRvSKUazcM — GlobalTechtonic (@GlobalTechtonic) February 26, 2026

Το πλοίο είχε φτάσει στη βάση Ναυτικής Υποστήριξης των ΗΠΑ στον κόλπο της Σούδας από τη Δευτέρα για ανεφοδιασμό και τεχνικούς ελέγχους, συνοδευόμενο από το αντιτορπιλικό USS Mahan.

Λίγο μετά τις 9:00 το πρωί, το USS Gerald R. Ford απέπλευσε από το λιμάνι των Χανίων και εκτιμάται ότι εντός περίπου 24 ωρών θα προσεγγίσει τα ύδατα του Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλοίο πήρε το όνομα του 38ου Προέδρου των ΗΠΑ Τζέραλντ Φορντ για να τιμήσει τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια της ζωής του στο Πολεμικό Ναυτικό, στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φορντ απέκτησε το βαθμό του υποπλοιάρχου στο Πολεμικό Ναυτικό, υπηρετώντας στο αεροπλανοφόρο USS Monterey (CVL 26), ενώ αργότερα έγινε πρόεδρος και υπηρέτησε στο ανώτατο αξίωμα των ΗΠΑ από το 1974-1977.