Η εβδομάδα εξελίσσεται με ήπιο καιρικό σκηνικό και θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ η αστάθεια θα είναι περιορισμένη. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα εναλλάσσονται με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, χωρίς αξιόλογη ένταση ή διάρκεια. Από το Σαββατοκύριακο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν σταδιακή πτώση της τάξης των 3 με 5 βαθμών Κελσίου, σε μια ομαλή επιστροφή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές.

Τετάρτη 4 Μαρτίου – Ηλιοφάνεια με βαθμιαία αύξηση νεφώσεων από τα δυτικά

Tην Τετάρτη 4 Μαρτίου ο καιρός θα είναι γενικά σχεδόν αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά, το Ιόνιο και τα περισσότερα βόρεια ηπειρωτικά, οι νεφώσεις θα παρουσιάσουν βαθμιαία πύκνωση, ενώ προς τις βραδινές ώρες θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί γενικά η ηλιοφάνεια.

Πιθανότητα ασθενών φαινομένων στα βορειοδυτικά

Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα, εφόσον εκδηλωθούν, θα είναι περιορισμένης έντασης και διάρκειας.

Περιορισμένη ορατότητα και τοπικές ομίχλες

Η ορατότητα θα είναι εκ νέου τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου αναμένεται να σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, με μόνο μία μικρή πτώση στα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 15 με 16 και τοπικά 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα αγγίξει και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με λίγες αραιές νεφώσεις που από το βράδυ κατά τόπους θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μερικά διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Από το μεσημέρι θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους ανατολικούς νοτιοανατολικούς 2 με 4 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες του Μαρτίου

Πέμπτη 5 Μαρτίου – Τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια

Την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Ωστόσο, στα δυτικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά.

Τις απογευματινές προς βραδινές ώρες στα βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, με σχηματισμό ομίχλης κατά τόπους.

Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά και νότια θα πνέουν βόρειοι έως 4 και πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 16 βαθμούςκαι στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά και νότια θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 6 Μαρτίου – Σταδιακή ενίσχυση βορείων ανέμων και μικρή πτώση θερμοκρασίας

Την Παρασκευή, στα βόρεια αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα διατηρηθούν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας, με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες και πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή μπόρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Βαθμιαία από τα βορειοανατολικά θα στραφούν σε βορειοανατολικούς 6 με 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας αισθητή ενίσχυση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές.