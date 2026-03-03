Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός στη χώρα σήμερα, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα στραφούν σε βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17 με 19 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες το πρωί. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 19 βαθμούς, 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 18 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 9 έως 19 βαθμούς, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Επόμενες ημέρες

Τετάρτη 4 Μαρτίου: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, που στα δυτικά και νότια θα πυκνώσουν. Πιθανές ασθενείς βροχές στα βορειοδυτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 5 Μαρτίου: Λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά και βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι από το μεσημέρι. Πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες το βράδυ στα βόρεια. Ορατότητα περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι 4 με 5 στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Παρασκευή 6 Μαρτίου: Νεφώσεις στα βόρεια με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, με σποραδικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι στα βορειοανατολικά έως 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Σάββατο 7 Μαρτίου: Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα νότια, με πιθανές βροχές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι ανατολικοί 4 με 5 στα δυτικά, 6 στα νότια και βόρειοι 5 με 6, στο Αιγαίο έως 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.