Την Τρίτη 3 Μαρτίου αναμένεται γενικά αίθριος καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στις περισσότερες περιοχές. Λίγες αραιές νεφώσεις θα εμφανίζονται κατά τόπους και κατά διαστήματα, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια τις πρωινές ώρες οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, ενώ στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο και το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι, που πρόσκαιρα στα νότια τμήματα θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 19 και πιθανώς και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με την ηλιοφάνεια να επικρατεί και λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 19 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά θα φτάσει τους 18 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Τετάρτη 4 Μαρτίου – Σχεδόν αίθριος καιρός και ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στα ανατολικά και τα περισσότερα βόρεια τμήματα. Στα δυτικά και τα νότια αναμένεται μερική ηλιοφάνεια, με νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι εκ νέου τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά, όπου θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει σημαντική μεταβολή, φτάνοντας στα βόρεια τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 βαθμούς, ενώ κατά τόπους στα ανατολικά και τα νότια θα αγγίξει τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη 5 Μαρτίου – Λίγες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια

Την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια, με λίγες πρόσκαιρες αραιές νεφώσεις. Ωστόσο, στα δυτικά και τα βόρεια οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες στα ηπειρωτικά.

Τις βραδινές ώρες στα βόρεια δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με σχηματισμό ομίχλης κατά τόπους.

Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρούμενη σε επίπεδα ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Σταδιακή αλλαγή προς το τέλος της εβδομάδας

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά από το Σαββατοκύριακο και μετά κατά περίπου 3 με 5 βαθμούς. Η πτώση δεν θα είναι απότομη, αλλά μια ομαλή προσαρμογή σε πιο τυπικά για τις αρχές Μαρτίου επίπεδα.

Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, η εβδομάδα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια. Τα περάσματα νεφώσεων θα είναι παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας και μετά, χωρίς όμως να επηρεάσουν σημαντικά τη διάρκεια ή την ένταση του καιρού.