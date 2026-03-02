Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Εύβοια, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη. Από το απόγευμα προβλέπονται αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στις μέγιστες τιμές, φτάνοντας τους 14 με 17 βαθμούς στα βόρεια και έως 18 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Νωρίς το πρωί, στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.

Αττική

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί και αραιές νεφώσεις εκ νέου από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία και Θράκη

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ιόνιο, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη κυρίως στα βόρεια, όπου θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί κυρίως στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις πρωινές ώρες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα γίνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς και στην Κρήτη έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση για αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα, τοπικά πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πελάγη έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς, τοπικά έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα βορειοδυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026

Στα βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους στα κεντρικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα υπόλοιπα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026

Στα βορειοανατολικά αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικούς και θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.