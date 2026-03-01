Τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τον Μάρτιο, αναλύει μέσα από νέα ανάρτησή του για τον καιρό ο μετεωρολόγος και πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται να κυλήσει με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό σε όλη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες, όπως σημειώνει, θα κινηθούν λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη οι μέγιστες τιμές θα φτάνουν περίπου τους 14-19°C, ενώ οι ελάχιστες θα παραμείνουν μονοψήφιες. Δεν προβλέπονται αξιόλογες ψυχρές εισβολές, ενώ τα διαστήματα ηλιοφάνειας θα είναι περισσότερα. Μικρή πιθανότητα ασθενούς βροχής εντοπίζεται μόνο στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη.

Ο κ. Κολυδάς επισημαίνει, ότι κοινό χαρακτηριστικό σε όλη τη χώρα θα είναι το βόρειο ρεύμα, το οποίο διατηρεί την ατμόσφαιρα καθαρή, περιορίζει τις βροχές και δημιουργεί ήρεμες συνθήκες. Έτσι, ο Μάρτης ξεκινά με ήπιο καιρό, προσφέροντας μια μικρή ανάσα μετά τον χειμώνα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά, ότι «ο Μάρτης, λοιπόν, ξεκινά ήρεμα — και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του “γδάρτη”».

Αναλυτικά αναφέρει:

«Μια σύντομη ματιά στον καιρό δείχνει ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου κυλά με ήπιο και σχετικά σταθερό καιρό.

Στην Αθήνα, οι θερμοκρασίες κινούνται λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες να φτάνουν τους 17–19°C στα μέσα της εβδομάδας και στη συνέχεια να σταθεροποιούνται γύρω στους 14–15°C. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, χωρίς αξιόλογες ψυχρές εξάρσεις. Τα διαστήματα ηλιοφάνειας υπερισχύουν και δεν διαφαίνονται σημαντικά φαινόμενα.

Στη Θεσσαλονίκη, το θερμοκρασιακό προφίλ είναι παρόμοιο, με τις μέγιστες επίσης λίγο πάνω από τα κλιματικά μέσα. Μοναδική «παρένθεση» εμφανίζεται την Πέμπτη, όπου το μοντέλο δίνει ασθενή υετό, χωρίς όμως ενδείξεις για κάτι αξιόλογο ή οργανωμένο. Κατά τα άλλα, η εικόνα παραμένει ήπια.

Στις Κυκλάδες (για παράδειγμα στην Άνδρο) ο ήλιος θα ξεκινήσει να έχει τον πρώτο λόγο τις περισσότερες ημέρες, με λίγες μόνο περαστικές νεφώσεις που δεν φαίνεται να φέρνουν κάτι αξιόλογο σε φαινόμενα. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται σε ήπια επίπεδα, γύρω στους 14 με 16 βαθμούς το μεσημέρι και κοντά στους 9 με 11 τη νύχτα, τιμές φυσιολογικές ή και ελαφρώς υψηλότερες για την εποχή. Οι άνεμοι δεν δείχνουν διάθεση να ενταθούν ιδιαίτερα και το Αιγαίο, τουλάχιστον σε αυτό το διάστημα, δεν παρουσιάζει ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία. Πρόκειται για ένα διάλειμμα στα πιο άστατα σκηνικά του χειμώνα, μια μικρή ανάσα που ευνοεί τις εξωτερικές εργασίες και επιτρέπει στο νησί να κινηθεί σε πιο ήρεμους ρυθμούς.

Κοινό στοιχείο είναι η διατήρηση ενός βόρειου ρεύματος, που ευνοεί καθαρή ατμόσφαιρα, καλή διαύγεια και περιορίζει τη δυναμική για εκτεταμένες βροχές. Δεν διακρίνεται, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, κάποια σημαντική διαταραχή που να αλλάζει ουσιαστικά το σκηνικό.

Ο Μάρτης, λοιπόν, ξεκινά ήρεμα — και προς το παρόν δεν φαίνεται διατεθειμένος να επιβεβαιώσει τον χαρακτηρισμό του “γδάρτη”.

Εύχομαι σε όλους έναν καλό μήνα, με υγεία, καθαρούς ουρανούς και αισιόδοξες προοπτικές για την άνοιξη που έρχεται».

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 01-03-2026

Στα βόρεια ηπειρωτικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της στα βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα, με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στη βόρεια Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

ΤΡΙΤΗ 03-03-2026

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά και τα νότια έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.