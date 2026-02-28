Πρόγνωση καιρού για το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με λίγες νεφώσεις και κατά τόπους αυξημένη συννεφιά στα νησιά του Ιονίου, τα περισσότερα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στα νοτιοδυτικά.

Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη σε περιοχές του Ιονίου και των ηπειρωτικών τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές και βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως και 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως τους 14 βαθμούς στα βόρεια και τους 16 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Καιρός ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στην κεντρική και δυτική Μακεδονία, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα νότια. Οι άνεμοι ανατολικοί έως 5 μποφόρ και θερμοκρασίες από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερες στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Νεφώσεις αυξημένες μέχρι το απόγευμα, με ασθενείς τοπικές βροχές. Βορειοανατολικοί άνεμοι έως 7 μποφόρ στη νότια Εύβοια και θερμοκρασία από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη: Αρχικά λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι με τοπικές βροχές από το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Αττική: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ το απόγευμα και θερμοκρασία από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου, χαμηλότερη στα ανατολικά και βόρεια προάστια.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών το απόγευμα. Ανατολικοί-νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026: Νεφώσεις στις Κυκλάδες και την Κρήτη με ασθενείς βροχές, κυρίως στη βόρεια Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας έως 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Παγετός αναμένεται στα κεντρικά και βόρεια τις πρωινές ώρες.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία σε άνοδο.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στα δυτικά και νότια πελάγη δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές στα βόρεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι έως 7 μποφόρ. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά.