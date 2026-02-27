Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), σταδιακή μεταβολή του καιρού αναμένεται σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, με τοπικές βροχές κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας, ενώ στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός.

Καιρική εικόνα της ημέρας

Στην Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές. Στην Εύβοια και τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας οι νεφώσεις θα είναι πρόσκαιρα πυκνότερες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Το βράδυ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, τοπικά έως 6 στο νότιο Ιόνιο, με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας έως 17 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά. Παγετός θα σημειωθεί το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αττική: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, που από το απόγευμα θα περιοριστούν. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 15 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 3 έως 13 βαθμούς.

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων 4 και στο Θρακικό τη νύχτα έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 1 έως 14 βαθμούς, με 2-3 βαθμούς χαμηλότερη στη Θράκη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησος: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο με λίγες βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός. Άνεμοι ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 5, στα νότια έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 5 έως 17 βαθμούς, χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν, με πιθανότητα ασθενών βροχών στην Εύβοια και την ανατολική Θεσσαλία. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 15 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στις δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι βόρειοι 5-6, τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 16 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Αίθριος καιρός με βόρειους ανέμους 4-7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 17 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στα Ιόνια νησιά, τα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Ορατότητα περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Άνεμοι ανατολικοί έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειοι έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με παγετό στα βόρεια το πρωί.

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός στα βόρεια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με παγετό στα βόρεια το πρωί.

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις στη νότια νησιωτική χώρα και ασθενείς βροχές στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τρίτη 3 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η ορατότητα τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ. Οι άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.